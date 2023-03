Pforzheim: Unbekannter Täter sticht mit Messer auf einen Mann ein

Ein unbekannter Angreifer hat in der Nacht zum Samstag einen Mann beim Pforzheimer Schloßberg mit einem Messer schwer verletzt.

Ein unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr einen Mann im Bereich des Pforzheimer Schloßbergs mit einem Messer verletzt. Der Täter soll den Geschädigten zuvor in einer Diskothek bereits angerempelt haben, teilte die Polizei mit.

Wenig später kam es im Freien am Schloßberg zu dem Aufeinandertreffen zwischen dem Mann und dem Täter. Der Unbekannte befand sich in Begleitung von fünf weiteren Personen. Dabei hat der Unbekannte laut Angaben der Polizei mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen. Auch die Begleiter des Täters sollen auf den Mann eingeschlagen haben. Der Geschädigte wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

Einer der Begleiter sollen einen weißen und ein anderer einen orangenen Pullover getragen haben. Die Angreifer seien zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen und hätten dunkle Haare. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen.