In der Nacht auf Samstag waren gleich mehrere betrunkene Autofahrer in Pforzheim und dem Enzkreis unterwegs. Die drei erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen in Pforzheim zwei betrunkene Autofahrerinnen gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierte eine Streife gegen 0.05 Uhr eine 25-jährige Fahrerin in der Maximilianstraße. Den Polizisten fiel Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf, der Atemalkoholvortest ergab über 1,1 Promille.

Während einer anderen Verkehrskontrolle gegen 2.30 Uhr wurde eine 26-jährige Fahrerin in der Goethestraße angehalten. Bei ihr stellten die Beamten ebenfalls Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholvortest ergab bei ihr 1,2 Promille.

Autofahrer in Remchingen ist mit über 1,6 Promille unterwegs

Beamte des Polizeireviers Neuenbürg kontrollierten gegen 1.30 Uhr einen 48 Jahre alten Autofahrer in Remchingen. Ein Atemalkoholvortest ergab über 1,6 Promille.

Neben einer Blutprobe mussten alle drei Autofahrer auch ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.