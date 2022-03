Pforzheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es in Pforzheim am Freitagabend gegen 22 Uhr.

Die von der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim geführten Ermittlungen ergaben, dass ein 23-jährige Autofahrer von der Karlsruher Straße aus nach links in die Straße Kurze Steig abbiegen wollte. Dabei beachtete er den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Fahrzeugs nicht.

Im Einmündungsbereich kam es daher zu einem Frontalzusammenstoß bei dem sich die 29-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto des 23-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro, am Fahrzeug des 29-Jährigen ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei in einer Pressemeldung.