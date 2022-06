Nach einem Angriff auf seine Partnerin sitzt ein 36 Jahre alter Mann aus Pforzheim in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem „mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt“.

Attacke in der Nacht zum Mittwoch

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden Zeugen offenbar gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch auf massive Angriffe gegen die Frau aufmerksam. Der 36-Jährige soll die drei Jahre jüngere Frau auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Südstadt massiv attackiert haben.

Die Zeugen verständigten die Polizei. Die hinzugeeilten Polizeibeamten nahmen den 36-Jährigen unweit des Tatorts vorläufig fest. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit. Sie sprechen davon, dass der 36-Jährige und die 33-Jährige „in einer Beziehung“ standen. Genauere Angaben zum Verhältnis der beiden waren nicht zu bekommen.

Frau offenbar nicht in Lebensgefahr

Die Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad ihrer Verletzungen gibt es derzeit keine näheren Angaben, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe bei ihr aber keine Lebensgefahr.

Der Mann gilt als „dringend tatverdächtig“. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Der 36-jährige, der sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim zu den weiteren Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Die Befragung von Zeugen ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen, auch deshalb hält sich die Pressestelle zu dem Vorfall über die in der Mitteilung veröffentlichten Angaben hinaus weitgehend bedeckt.