Foto geht um die Welt

Pforzheim vor 75 Jahren: Auf dem von Ruinen gesäumten Marktplatz 650 Care-Pakete verteilt

Am 15. Juni 1947 werden auf dem Marktplatz in Pforzheim 650 Care-Pakete verteilt. Die US-Hilsorganisation Care war nach Ende des Krieges in ganz Europa aktiv.