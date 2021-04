Letzter Tag vor der Notbremse: Das ist am Montag in Pforzheim bei Einzelhändlern und im Wildpark los

Ab Dienstag ist es wieder vorbei mit dem Stöbern in Buchläden und der Anprobe im Modefachgeschäft. Aus Click&Meet wird wieder Click&Collect. Was bedeutet das für Kunden und Einzelhändler?

In einem eleganten, leichten Mantel tritt Ulrike Hell aus der Garderobe im Modefachgeschäft Lenk. Die vorerst letzte Gelegenheit, etwas anzuprobieren und von der Expertin beraten zu werden, wollte sie ausnutzen. Mitarbeiterin Ludwiga Dierlamm zupft am Ärmel und begutachtet das Kleidungsstück an der Kundin. „Sieht gut aus“, sind sich beide Frauen einig.

Ab diesem Dienstag ist es auf ungewisse Zeit vorbei mit dem direkten Einkaufen nach Terminvereinbarung. Weil die Inzidenzzahlen in Pforzheim an drei Tagen hintereinander über 100 lagen, greift die Notbremse aus der Corona-Verordnung des Landes und zwingt Einzelhändlern wieder strengere Regeln auf.

„Heute Shoppen, morgen Tütchen abholen“, bringt Inhaberin Michaela Lenk auf den Punkt, was sich damit ändert. Statt Click&Meet geht es nun zurück zu Click&Collect.