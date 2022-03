Pforzheim zeigt bei Friedenskundgebung Solidarität mit der Ukraine

Gerade erst, am 23. Februar, hat man in Pforzheim der Opfer des Krieges gedacht. Gerade erst hatte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) dabei betont, „wie glücklich wir uns schätzen dürfen, dass wir seit 77 Jahren in Frieden leben.“ Einen Tag später war dieser Satz Makulatur.

Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen lassen und „mitten in Europa einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen, der durch nichts, aber auch gar nichts gerechtfertigt ist“, urteilt Boch. Aus diesem Grund standen am frühen Samstagnachmittag mehrere hundert Pforzheimerinnen und Pforzheimer auf dem Waisenhausplatz hinter dem Stadttheater. Sie wollten sich so mit den Menschen solidarisieren, die Opfer dieses Krieges geworden sind.

Gelb und blau waren dabei die dominierenden Farben. Viele hielten eine Blume in der Hand oder hatten Plakate mitgebracht, auf denen Botschaften standen wie „Vernunft und Herz, kein Krieg und Schmerz“ oder „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.“

Wohl hunderte Flüchtlinge in Pforzheim angekommen

Der Krieg sei längst auch in der Goldstadt angekommen, sagte Boch als einer von drei Rednern bei der Kundgebung. „Wir wissen nicht genau, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine schon in Pforzheim sind, wir gehen aber von hunderten Menschen aus, die viel sehen und erleben mussten.“

Kulturschaffende sind durch diesen Konflikt in einer besonderen Weise betroffen. Elena Link, Diakonie

Einige dieser Menschen waren offenkundig auch unter den Teilnehmern der Kundgebung. Liane Bley vom Internationalen Bund, die unter anderem über die Situation an der Grenze zur Ukraine sprach, begrüßte sie jedenfalls in deren Heimatsprache. Auch Tänzer, Sänger und Instrumentalisten des Stadttheaters waren mit verschiedenen Beiträgen aktiv.

Schauspieler lasen aus einem offenen Brief russischer Künstlerinnen und Künstler und stimmten mit diesen in den Ruf ein: Nein zum Krieg. „Kulturschaffende sind durch diesen Konflikt in einer besonderen Weise betroffen“, betonte Elena Link von der Diakonie:„Denn eigentlich sind sie über die Grenzen hinweg eine große Familie.“

Von Russland aus sei eine „wahnsinnige Welle der Solidarität“ in Richtung Ukraine geschwappt, berichtete Link. Sie habe über ihre Kontakte und Kenntnisse der russischen Sprache „einen besonderen Einblick in das Geschehen sowohl in der Ukraine als auch in Russland“. Die Folgen seien immer mehr Repressalien durch das Regime gewesen.

Eindringliche Schilderungen

Zusammenkünfte auf der Straße oder die Forderung „kein Krieg“ seien in Russland verboten worden und „wer an die Ukraine spendet, der bekommt 20 Jahre Haft, denn das ist Hochverrat“, beschrieb sie die aktuelle Situation. Zugleich erzählte sie von Olja, die ihren Alltag in einem Kriegstagebuch festgehalten hat; Skizzen von Kindern, die an der Kellerwand mit Malkreide zeichnen, begleitet von näherkommenden Kriegsgeräuschen. Es sind eindringliche Schilderungen.

„Wir stehen fest an ihrer Seite in ihrem Kampf für Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie“, versicherte Oberbürgermeister Peter Boch. Den Menschen in Pforzheim, die ukrainische und russische Wurzeln haben, rief er zu: „Lassen Sie es nicht zu, dass Putins Aggression und seine staatliche Propaganda einen Keil in unsere Stadtgesellschaft treiben. Nicht das russische Volk ist unser Feind, der Autokrat Putin und seine Handlanger sind es.“

Ähnliche Botschaften standen auf Plakaten, mit denen viele Menschen an diesem Nachmittag ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine aussendeten.