Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke und einen Wahlhelfer der Grünen in Dresden haben bis Montagnachmittag mehr als 6.000 Menschen die sogenannte Striesener Erklärung unterzeichnet. Sie richtet sich gegen eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum.

Am Montag setzten Pforzheimer Politiker darüber hinaus ein eigenes Zeichen. Am Nachmittag verschickte das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Katja Mast eine gemeinsame Erklärung von acht Abgeordneten aus Bund und Land. Sie schreiben von einer „alarmierenden Serie“ an gewalttätigen Angriffen auf Politikerinnen und Politiker. „Jede dieser Taten ist eine zu viel. Wir verurteilen diese gewaltvolle Entwicklung auf das Schärfste“, heißt es in dem Schreiben.

Pforzheimer Politiker: Angriff „durch nichts zu rechtfertigen“

Unterzeichner sind neben Initiatorin Katja Mast (SPD) die drei Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum (CDU), Stephanie Aeffner (Grüne) und Rainer Semet (FDP) sowie die Landtagsabgeordneten Stefanie Seemann (Grüne, Enzkreis), Felix Herkens (Grüne, Pforzheim), Hans-Ulrich Rülke (FDP, Pforzheim) und Erik Schweickert (FDP, Enzkreis).

Sie betonen: „Wer Menschen angreift, die sich für unsere Demokratie engagieren, der greift unsere Demokratie als Ganzes an. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das gilt parteiübergreifend und auf allen politischen Ebenen – von der Kommune über das Land und den Bund bis hin zur europäischen Ebene.“

Man dürfe und werde eine solche Entwicklung „niemals schulterzuckend hinnehmen. Die Ereignisse zeigen auch, wie aus Worten Taten werden“, heißt es weiter in der gemeinsamen Erklärung. „In unseren politischen Zielen und Inhalten mögen wir uns mitunter fundamental unterscheiden, im Bekenntnis zu einem respektvollen Umgang miteinander sind wir vereint.“

Auffällig: Zwei der Abgeordneten aus der Region fehlen. Die AfD-Politiker Alfred Bamberger (Pforzheim) und Bernd Gögel (Enzkreis) haben das Schreiben nicht unterzeichnet – und konnten es auch nicht unterzeichnen.

Meine Chefin sieht hier keinen Konsens mit der AfD. Torsten Staab

Büroleiter von Katja Mast

„Sie wurden nicht gefragt“, bestätigt Masts Büroleiter Torsten Staab auf Anfrage unserer Redaktion. „Meine Chefin sieht hier keinen Konsens mit der AfD.“

Überschrieben ist die Pressemitteilung mit den Worten „Gemeinsame Erklärung demokratische Abgeordnete aus Bund und Land“. Daraus ergibt sich, wen die Verfasser nicht für demokratisch halten. Der Verfassungsschutz hat die AfD als extremistischen Verdachtsfall eingestuft.