Am 13. Mai geht es auf die 77 Kilometer lange Strecke vorbei an mehreren Stationen. Anmeldungen sind bis 12. April noch möglich.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) geht wieder auf Wanderschaft. Zum Wanderopening am 13. und 14. Mai plant die Sektion Pforzheim zum zehnten Mal eine 24-Stunden-Wanderung, zu der etwa 180 Teilnehmer erwartet werden.

Das Team selbst besteht aus 20 Personen und wird teilweise mitlaufen, teilweise auch in den Begleitfahrzeugen unterwegs sein, erklärt Martin Hämmerle vom DAV Pforzheim. Die 77 Kilometer lange Strecke, die etwa 1.500 Höhenmeter überwindet, soll auch mit normaler Kondition gut zu schaffen sein, versichert er. Am Ende wird es trotzdem eine Herausforderung sein, bei der der Geist den Körper besiegen muss.

Ich habe morgens noch gedacht, das schaffe ich nicht. Carolin Idler, Teilnehmerin

Carolin Idler weiß das aus erster Hand. Sie hat 2019 schon einmal an einer 24-Stunden-Wanderung teilgenommen und erinnert sich noch gut. „Ich habe morgens noch gedacht, das schaffe ich nicht.“

Die letzten zehn Kilometer sind hart

Damals sei die Strecke sogar noch etwas länger gewesen „und ich war wirklich sehr nervös und aufgeregt“ – bis ein erfahrener Teilnehmer beruhigend auf sie eingesprochen hatte: Es brauche einfach nur Durchhaltevermögen, habe er zu ihr gesagt, erzählt Idler. „Und der nächste hat zu mir gesagt: Die letzten zehn Kilometer sind die harten, und genau so war es.“

Speziell in den Nacht- und Morgenstunden habe sich die Strecke gezogen, allerdings gibt es gerade in der Dunkelheit auch Ausblicke, die man sonst als Wanderer nicht hat. Hämmerle und Bruno Kohl verweisen in dem Kontext auf den Mahlberg-Turm, den sie dieses Mal als Station mit aufgenommen haben.

Von dort aus hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen herrlichen Rundumblick, selbst das Straßburger Münster sei zu sehen, bei Nacht sogar noch viel besser, als bei Tag.

Insofern soll die Strecke, die sie dieses Jahr ausgesucht haben, nicht nur herausfordern, sondern auch ein Erlebnis bieten. Startpunkt wird das Sektionszentrum auf der Wilferdinger Höhe sein.

Mitlaufen kann bei der 24-Stunden-Tour jeder

Von hier aus geht es in Richtung Auerbach und Waldbronn nach Westen, dann den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord entlang nach Süden, fast bis Bad Herrenalb, und von dort aus über Straubenhardt zurück an den Ausgangspunkt. Mitlaufen kann jeder, versichern die Vertreter der Pforzheimer Sektion, „von acht bis 80 Jahren“, so Kohl.

Sogar ein 93-Jähriger habe sich zurückliegend schon mit auf die 24-Stunden-Strecke gewagt. Wer mitwandern will, sollte allerdings geeignete Kleidung, Wanderausrüstung und eine Taschen- oder Stirnlampe mitbringen. Die Anmeldegebühr beträgt 60 Euro, für DAV-Mitglieder 52 Euro. Anmelden kann man sich noch bis 12. April beim DAV Pforzheim.