Ein sogenannter OP-Truck machte am Donnerstag Station bei der Arcus Sportklinik in Pforzheim. Mediziner konnten hier trainieren und neue Techniken kennenlernen, zum Beispiel die Unterstützung bei einer weit entfernten OP dank Virtual Reality.

Zielsicher setzt das Skalpell an und schneidet präzise die Haut am Knie entlang. Es ist keine Szene aus einem Operationssaal, die sich in diesem Moment abspielt. Sie findet am Donnerstag auf dem Gelände der Arcus Sportklinik virtuell statt, über Bildschirme und eine Virtual-Reality-Brille.

Blick in die Zukunft der Medizintechnik

Es ist gewissermaßen die Zukunft der Medizintechnik, die da innerhalb eines OP-Trucks zu bestaunen ist – in diesem Fall, damit die Mediziner es selbst ausprobieren und mit der Brille trainieren können.