Pforzheimer Barparade lockt Tausende Besucher - Polizei muss eingreifen

Nach und nach füllt sich am Samstagabend der Pforzheimer Marktplatz. Mit kühlem Getränk in der Hand richten mehrere tausend Besucher ihre Blicke auf die große Bühne.

„Wir können endlich wieder Party machen und Leute treffen?“, sagt Besucherin Paola Aloia, kurz bevor das Open-Air-Konzert startet. Was man sich von der Barparade erhofft: „Später zufrieden ins Bett fallen – am besten ganz spät“, ergänzt ihre Freundin Irina Bergen.

Söhne Mannheims locken Besucher in die Pforzheimer Innenstadt

Die Newcomerin „KIM“ macht kurz vor 20 Uhr den musikalischen Auftakt. Mit insgesamt fünf deutschen Pop-Songs heizt die Stuttgarterin dem Publikum ein. „Ich habe nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Es war total schön“, sagt die Sängerin nach ihrem Auftritt, ehe es mit den Söhnen Mannheims weitergeht.

Die Band präsentiert ihr neues Lied „Mut“ – das Publikum ist sichtlich amüsiert. Viele klatschen zum Takt, halten ihre Handykameras in die Luft und singen bis spät in die Nacht im Chor mit.

Für manche gibt es gleich doppelten Grund zum Feiern: eine 13-köpfige Gruppe kombiniert ihren Barparaden-Besuch mit einem Junggesellenabschied. Die zukünftige Braut ist dank ihrer Verkleidung mit einem Schleier selbst in der großen Menschenmenge kaum zu übersehen: „Viele können nicht auf unsere Hochzeit, da sie in der Dominikanischen Republik stattfindet. Deshalb nutzen wir den Tag heute gemeinsam“, sagt Sandra De Marmolejos. Eine feste Party-Route habe die Gruppe nicht: „Ich freue mich auf Salsa-Musik“, so die zukünftige Braut.

Nach dem rund zweistündigen Eröffnungskonzert zieht es Tausende Menschen weiter in die Pforzheimer Innenstadt. Von Bar zur Bar heißt das Motto ab 22 Uhr. 28 DJs legen in 28 Bars, Restaurants und Cafés unterschiedlichste Musik auf.

Während es im Sedan-Quartier entspannter zugeht, muss die Polizei am Schlossberg zwischenzeitlich eingreifen: „Aufgrund des hohen Besucheraufkommens mussten wir die Straße am Schlossberg ab 23 Uhr bis in die Morgenstunden sperren“, informiert Alexander Schwarz vom Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim am kommenden Tag auf Anfrage.

Im Verlauf der Nacht habe es einige Körperverletzungsdelikte und kleinere Sachbeschädigungen gegeben. „Massive Störungen gab es nicht“, ergänzt Schwarz weiter.

Veranstalter überrascht von großem Besucherandrang bei Pforzheimer Barparade

Auch Veranstalter Philipp Broll ist überrascht über die hohe Besucherzahl, doch blickt er auf eine gelungene Veranstaltung zurück. „Es hat sich angefühlt, wie eine Nacht, die weit zurückliegt. Wie in den guten, alten Zeiten vor Corona“, sagt er. „Die Stimmung war super, das war definitiv die beste Barparade aller Zeiten.“

Der Abend ist gerade erst vorbei, doch eines steht bereits fest: Am 8. Juli 2023 soll die nächste Barparade in Pforzheim steigen. Was die Besucher im kommenden Jahr erwartet, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. „Mit der Planung werden wir im Winter starten“, informiert der Organisator.