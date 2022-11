Pforzheimer brauchen Geduld und Mut auf der Nord-Süd-Achse

Pforzheims Stadtautobahn hat ein neues Tempolimit. Solange es weihnachtlich zugeht in der Stadt, sollen Ato

Lichterglanz erhellt die alte Nord-Süd-Achse von der Schlosskirche bis zur Enz. Für Jürgen Jainta ist das ein Zeichen in die richtige Richtung. Ginge es nach dem Einzelhändler, der am Waisenhausplatz das Brillenhaus Schütz betreibt, würde die Stadt nach Weihnachten einfach daran anknüpfen. Er will den Durchgangsverkehr verbannen.

Im Arbeitskreis Einzelhandel steht die Idee zu einer verkehrsberuhigten Zerrennerstraße seit vergangener Woche ganz offiziell zur Debatte. Jürgen Jainta und seine Frau Regina nutzen das von Wirtschaft und Stadtmarketing initiierte Treffen, um dafür zu werben. Sie haben vor rund eineinhalb Jahren in Reaktion auf eine Bürgeraktion der Stadt zur Zukunft der Zerrennerstraße zusammen mit anderen das Projekt Z gegründet. Daraus wurde wegen der Vereinnahmung des Buchstabens durch die russische Kriegspropaganda das Projekt Pforzheim.

An den Zielen änderte das nichts: „Pforzheim soll mehr Aufenthaltsqualität bekommen.“ Konkret bedeutet das für die Aktiven beim Projekt Pforzheim, dass es ruhiger wird auf Pforzheims „berühmtester Autobahn“, wie Jainta sagt. Sie wollen den Durchgangsverkehr raushalten und den Rest auf Tempo 20 runterfahren.

Pforzheims Stadträte haben gut zugehört, als die Initiatoren das Projekt Pforzheim vor exakt einem Jahr vorgestellten. Zumindest fußgängerfreundlicher und sicherer soll die Straße werden, beschlossen sie wenige Monate später – allerdings nur für kurze Zeit. Und deshalb gilt jetzt Tempo 20 solange der Mittelalterliche Markt auf dem Blumenhof, der auf den Marktplatz zurückgeholte Weihnachtsmarkt und die neuen Winterwelten auf dem Waisenhausplatz die alte Nord-Süd-Achse nachbilden.

„Schön wär’s.“ Diese Bemerkung fällt öfter beim Realitätstest an der Furt zwischen Fußgängerzone und Waisenhausplatz, seitdem Winterwelten und Weihnachtsmärkte eröffnet sind. Bis zur am Dienstag begonnen einwöchigen Blitzeraktion gleicht das Warten auf eine Lücke im Autoverkehr einer Geduldsprobe, gefolgt vom Mut, sie tatsächlich auch zu nützen.

Es gibt zwar Schilder, die zart darauf hinweisen, dass wegen einer Veranstaltung Tempo 20 gilt. Aber zum einen werden sie je nach Einfahrtswinkel leicht übersehen, zu anderen scheinen sie kaum einen Wagenlenker zu interessieren.

Zumindest augenscheinlich wird gefahren, wie man eben durch die Zerrennerstraße fährt solange Blitzer Michi nicht seines Amtes waltet. Erkenntnisse jenseits der Messergebnisse wird es zu diesem Thema wahrscheinlich nicht geben.

Das Amt für öffentliche Ordnung will zwar wie jetzt gerade „die Geschwindigkeiten punktuell kontrollieren“, informiert Pforzheims Pressestelle. Als Versuchsanordnung für einen grundsätzlichen Wandel werde die weihnachtliche Tempo-20-Verfügung aber nicht gesehen – und also auch nicht analytisch begleitet. Das sei eine politische Frage, für die es keinen Auftrag gebe.

Den neuen Winterwelten tut das keinen Abbruch, ist beim Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, Oliver Reitz zu erfahren. „Die Zahlen liegen deutlich über dem Vorjahresniveau“, verweist er auf erste Erfolge mit der in Pforzheim neuen Schittschuharena aus Kunststoff. „Man findet uns, ohne dass wir groß die Werbetrommel gerührt hätten.“ Außerdem ziehe es Leute, die zum Schlittschuhlaufen kommen, eher nicht auf den Weihnachtsmarkt.

Reitz zeigt Verständnis für die Umsetzung der Tempo-20-Zone zum Weihnachtsgeschäft. „Die Geschwindigkeitsreduzierung ist für Autofahrende nicht so leicht zu sehen.“ Außerdem könne der Wunsch verwirklicht werden, wie erhofft. Die Straßenverkehrsordnung lasse einfach nicht zu, die Tempo-Verfügung statt mit einem schlichten „Veranstaltung“ zum Beispiel mit einem gut sichtbaren und überdies werbewirksamen Weihnachtsmarkt zu begründen.

Ein Tunnel aus Licht sorgt seit wenigen Tagen dafür, dass zumindest optisch doch eine Art einladender Weg über die Zerrennerstraße geschlagen wird zwischen Weihnachtsmarkt und Winterwelten. Er ist zwischen Theater und Congresscentrum aufgebaut und verweist je nach Witterung teilweise auch tagsüber auf das Unterhaltungsangebot an der Enz.

Pforzheims Oberbürgermeister hat mehr als ein Licht in dunkler Zeit parat, als er beim Treffen der Einzelhändler die Zukunft der Zerrennerstraße beschreibt. Boch zieht das Konzept heran, das Anton Schwarzenberger von Snow Landschaftsarchitekten am 3. Dezember 2021 dem Planungsausschuss präsentierte, und skizziert eine frühlingshaft grüne Straße mit Sitzgelegenheiten sowie vielen neuen Querungen für alle, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Seinem Publikum verspricht er: „Im Frühjahr gibt es eine Beschlussvorlage zum barrierefreien Ausbau mit Tempo 20.“