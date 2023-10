Pforzheimer CDU-Fraktion schließt Stadtrat Andreas Sarow aus

Andreas Sarow will bei der Gemeinderatswahl 2024 mit einer eigenen Liste antreten. Aus der Pforzheimer CDU muss er deswegen aber schon vorher raus.

Die CDU im Pforzheimer Gemeinderat schließt Andreas Sarow aus ihrer Fraktion aus. Das teilte die CDU am Dienstag mit. Der Ausschluss ist eine Reaktion auf den Entschluss von Sarow, mit einer eigenen Liste bei der Kommunalwahl 2024 anzutreten.

Das habe zur Konsequenz, dass die Fraktion einstimmig entschieden habe, Sarow für den Rest der laufenden Legislaturperiode aus der Fraktion auszuschließen, heißt es in der Mitteilung.

Pforzheimer CDU zum Ausschluss von Andreas Sarow: „Zu viel Individualismus ist hinderlich“

Die CDU-Gemeinderatsfraktion bedauere den Schritt von Sarow. „In den letzten Jahren hat er die Diskussionen innerhalb der Fraktion durch seine teilweise auch unkonventionelle Perspektive bereichert“, so die CDU-Gemeinderäte. Die Entscheidung zum Ausschluss sei nach reiflicher Überlegung getroffen worden.

Die Fraktion sei sich bewusst, dass politische Differenzen und unterschiedliche strategische Ausrichtungen in einer Fraktion vorkommen können. „Dennoch braucht es für ihre Integrität und Stabilität ein hohes Maß an Gemeinsamkeit und Kooperation. Zu viel Individualismus ist dabei hinderlich“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Schritt solle keineswegs als persönlicher Angriff gegen Andreas Sarow verstanden werden. Vielmehr sei er das Resultat der Notwendigkeit, die „Einheit und Klarheit der Fraktion in den kommenden kommunalen Herausforderungen zu wahren“.