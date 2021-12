2G-plus-Regel im Handel

Harte Tage für den Pforzheimer Einzelhandel: Auch nach Weihnachten bleiben viele Käufer weg

Das Geschäft nach Weihnachten verläuft in Pforzheim ähnlich wie in den Tagen vor Heiligabend. Erschwerend hinzu kommt, dass auch Schüler tagesaktuelle Tests brauchen. In der Ferienzeit verzichten daher auch viele Familien auf den Einkaufsbummel.