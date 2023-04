Sommerzeit ist Gartenzeit. Das weiß auch der BUND Landesverband Baden-Württemberg und empfiehlt daher, „wertvolle Lebensräume für Schmetterlinge, Igel & Co“ zu schaffen, indem Gärten naturnah und ökologisch angelegt werden. Allerdings sollten die Gartenfreunde noch einen Moment warten, bis sie die Sommerpflanzen setzen, rät Experte Andreas Streb vom gleichnamigen Gartencenter in der Kieselbronner Straße.

„Wir sind nach Ostern und vor Mai noch in so einer Zwischensaison, wo man ein bisschen aufpassen muss mit dem Frost.“ Die klassische Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, Sommerpflanzen bedenkenlos zu setzen, stellen ihm viele Kunden. Beantworten kann er sie nicht wirklich, räumt Streb ein.

„Wenn ich das wüsste, dann würde ich viel Geld mit Prophezeiungen verdienen.“ Früher galt der 15. Mai als guter Termin, weil da die Eisheiligen vorbei sind. „Durch den Klimawandel – und das sehen wir auch hier – verschiebt sich das aber immer weiter nach vorne.“ Wahrscheinlich ist es Anfang Mai schon relativ sicher, „man muss aber auch dann noch mit Nachtfrösten rechnen“, gibt er zu bedenken.

Pflanzen abends notfalls noch ins Haus holen

Am Ende bleibt es oftmals auch dem individuellen Bauchgefühl eines jeden Hobbygärtners überlassen. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, sollte in der nächsten drei Wochen ein bisschen auf den Wetterbericht schauen und im Moment noch auf Frühlingsstauden setzen, sagt Streb. Stauden in Kübeln hätten zudem den Vorteil, dass die Leute sie abends notfalls auch ins Haus holen können, wenn es doch zu kalt würde. Margarethen oder Hibiskus sowie sämtliche Arten von Zitruspflanzen zählt er dazu.

Die könnten notfalls auch draußen eine kleine Kälte noch gut vertragen – wobei sie gegebenenfalls abgedeckt und vor zu viel Kälte geschützt werden sollten, so Streb. Das gelte speziell für frische Ware, die direkt aus Italien oder Spanien geliefert wurde. Was Streb zudem auffällt: Beim Kauf der Pflanzen werden die Kunden immer umweltbewusster. „Was die letzten Jahre immer mehr wird, das ist, dass unsere Kunden auf bienenfreundliche Pflanzen achten“, sagt er.

In dem Kontext werden nicht nur Insektenhotels immer stärker nachgefragt; für ihren Garten oder Balkon wählen viele Menschen inzwischen Pflanzen aus, die auch Insekten eine Nahrungsgrundlage geben. Die Goldmarie sei in dem Kontext ein gutes Beispiel. „Die Sensibilität für dieses Thema wird beim Verbraucher immer größer und sie geben mehr darauf acht.“

Wer keinen Garten, sondern nur einen Balkon zur Verfügung hat, der setzt zudem vermehrt auf Balkongemüse, auf kleine und kompakte Tomatensorten etwa, oder auf Kräuter. Insgesamt sieht Streb bei den Menschen wieder „mehr Lust, Geld für den eigenen Garten auszugeben“, nachdem sie in der Branche zuletzt eher eine Zurückhaltung gespürt haben.

Gestiegene Energiekosten auch bei Pflanzenpreisen spürbar

„Auch wenn wir es noch nicht in Zahlen beziffern können, haben wir zumindest die Hoffnung, dass sich die Lage dieses Jahr wieder etwas erholen wird.“ Die Kosten für die Pflanzen sind allerdings leicht gestiegen. Zwei Faktoren machen sich dabei besonders bemerkbar. Zum einen gehen die deutlich gestiegene Energiekosten an den Herstellern nicht spurlos vorbei.

„Die Pflanzenproduktion ist oft recht energieintensiv, um die Pflanze in der Jahreszeit verkaufsfertig zu haben“, sagt Streb. Zwar arbeiten Züchter bereits daran, Sorten zu finden, die mit diesen Bedingungen besser umgehen können. Der Weihnachtsstern sei da ein Beispiel, wo es gelungen ist. „Das ist im Moment aber alles noch nicht marktreif.“

Zugleich sind die Kosten für Dünger gestiegen. Auch das bildet sich letztlich in den Preisen ab. Trotzdem hat Streb das Gefühl, „dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem es sich stabilisiert und auch wieder in die andere Richtung gehen kann.“ Betrachte man die vergangenen 20 Jahre, seien Preissteigerungen bei Pflanzen ohnehin eher die Ausnahme gewesen.