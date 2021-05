Pforzheimer feiern ökumenischen Gottesdienst in Autokino-Atmosphäre

Pfingsten feiern in besonderer Atmosphäre: Gemeinsam mit den etwa zwanzig Besuchern taten das die Pfarrer Georg Lichtenberger, Hendrik Stössel und Martina Walter am Sonntag, als sie einen Gottesdienst im Pop-up-Autokino auf dem Parkplatz vor dem Rathaus zelebrierten.

Die Feier wurde auf dem fünf Meter breiten LED-Bildschirm übertragen, der Ton kam übers Autoradio. „Ich will Spaß, ich will Gas“: Mit diesem Lied leitete Thomas Schmidt den Gottesdienst musikalisch ein.

Radiohit als Auftakt für Gottesdient

„Bestimmt haben Sie den Song aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle erkannt“, bemerkte Martina Walter dazu. „Eine Hymne für alle, die gerne mit dem Auto unterwegs sind und ein mitreißender Auftakt für unseren ökumenischen Autogottesdienst.“

Für die drei Pfarrer sei es „eine spannende und aufregende Sache“, betonte sie – und vermutlich auch für die Mitfeiernden in den Fahrzeugen „eine neue Erfahrung“. Und doch passe diese Form gut zu Pfingsten, versicherte Walter „Heute freuen wir uns daran, dass uns Gottes Geist in Bewegung bringt, dass er Spielräume eröffnet, für frischen Wind sorgt und immer wieder überrascht.“

Pfingsten: Die Kraft gegen Vereinzelung in der Welt

Selbst an einem solch ungewöhnlichen Ort, wie dem Parkplatz vor dem Rathaus. „Kirche mitten in der Stadt, Kirche im Auto erleben“, beschrieb Walter das Gefühl: „Wir finden das super.“ Zumal es in diesem Fall sogar erlaubt war, in den Autos mitzusingen.

Hendrik Stössel charakterisierte Pfingsten dabei als „die große und starke Kraft gegen die Vereinzelung in dieser Welt“. Gottes Geist mache Menschen zu einer Gemeinschaft, was oftmals leicht und schnell vergessen werde. „Deshalb feiern wir Pfingsten jedes Jahr von Neuem.“

Die Gemeinschaft der Kirche bestehe jedoch nicht darin, dass „alle stets und ständig miteinander in Urlaub fahren“, sondern darin, „dass sie zusammengefügt sind, ohne dass sie einander ausgesucht hätten.“

Vom Glauben über die Liebe zum Frieden

Glaube, Liebe und Hoffnung seien da ein Zeichen für die Welt. „Wenn der Geist Gottes weht, dann wird Brot geteilt“, knüpfte Georg Lichtenberger daran an.

Dann schweigen auch die Waffen, „und es ist keine Zeit für Raketen auf Aschkelon oder für Bomben auf Gaza, für Schüsse in Äthiopien, für Landminen in Afghanistan“; keine Zeit auch für Fremdenhass oder Antisemitismus, so Lichtenberger. Die ganze Menschheit wie eine Familie, wie eine verschworene Gemeinschaft: „Welch ein Traum.“