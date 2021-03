Unterstützung für Idee

Pforzheimer Gemeinderat setzt Zeichen: Mehrheit für Factory Outlet

Seit Jahren kommt die Idee eines Outlet-Centers im Pforzheimer Gewerbegebiet nicht so recht voran. Nun sendet der Pforzheimer Gemeinderat ein deutliches Signal in Richtung Land. Der Investor ist jetzt am Zug.