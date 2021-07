Viele Detailanregungen

Pforzheimer Gestaltungsbeirat gibt grünes Licht für stadtbildprägende Bauten

Pforzheims Gestaltungsbeirat hat in seiner 50. Sitzung viele Detailanregungen und lehnt zum vierten Mal ein Wohnbauvorhaben im Villenviertel des Rodgebiets ab. Bei den stadtbildprägenden Bebauungen an der Stelle des früheren Sinn-Leffers, auf dem Kirchenareal im Arlinger und einem Villengrundstück in der Lameystraße kann es jetzt losgehen.