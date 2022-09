Interview nach einem Jahr

Pforzheimer Grünen-Abgeordnete Aeffner: „Ich nerve halt beharrlich“

Vor fast einem Jahr zog Stephanie Aeffner für die Grünen in Pforzheim in den Bundestag ein. Was sie nun über das Bürgergeld, und Abtreibungsgegner sagt - und welchen Nachholbedarf die Grünen in Pforzheim haben.