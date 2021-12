Betreiber trotzen schwieriger Lage

Pforzheimer Kinos und 2G plus: Säle kann man jetzt auch privat mieten

Zwischen zwei und sieben Besucher sitzen im Schnitt in den Vorstellungen im Kommunalen Kino sowie im Rex in Pforzheim. Trotz 2G-plus-Regelung will man dort auch weiterhin Lust auf Kino machen und bietet Säle auch für private Vorführungen an.