Mit einer gruseligen Benefizveranstaltung will das Figurentheater den Verein „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“ in den Fokus stellen.

Viel Humor, eine gruselige Atmosphäre und so manche Überraschung soll es geben, einen Mix aus Schauspiel und Puppenspiel, eingebettet in eine spannende Geschichte rund um einen Grafen, der als der Inbegriff des Bösen gilt: Dracula steht im Mittelpunkt des Stücks, das die Marionettenbühne Mottenkäfig am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr in ihrer Spielstätte neben dem Stadtmuseum zur Aufführung bringt.

Eine ganz besondere Aufführung soll es werden. Eine, die dem guten Zweck dient und all diejenigen in den Fokus rückt, die im Leben weniger Glück hatten: Die kompletten Einnahmen des Abends werden an einen Verein gespendet, der Menschen unterstützt, die eine Hirnblutung erlitten haben. Er heißt „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“ und ist nach einer lebenslustigen, jungen Frau benannt, die im Sommer 2016 nach einer Hirnblutung zum Pflegefall wurde und seither ständig auf Hilfe angewiesen ist.

Ein schwerer Schicksalsschlag, der allerdings weder ihr noch ihrer Familie und ihren Freunden den Optimismus genommen hat. Sie überlegten, wie sie Annabelle helfen könnten und gründeten vor rund drei Jahren den Verein, der für die junge Frau schon einiges ermöglicht hat. Etwa die Anschaffung eines geeigneten Fahrzeugs, Therapien und Aufenthalte in einer weltweit einzigartigen Einrichtung in der Slowakei, in der mithilfe von Raumfahrttechnik die Lebensqualität der Patienten gesteigert wird.

In Zukunft will der Verein auch andere Hirn-Aneurysma-Betroffene unterstützen und weiter wachsen. „Je mehr wir sind, desto besser können wir helfen“, sagt Schriftführerin Uschi Flethe, die sich schon jetzt auf den Abend mit der Marionettenbühne freut. „Wir sind total gespannt, wie das wird“, sagt sie und erklärt, den Kontakt zur Marionettenbühne habe ein Mitglied des Vereins hergestellt, das mit einem Vorstandsmitglied befreundet ist. Bei der Marionettenbühne Mottenkäfig sei man von der Idee „sofort begeistert“ gewesen, sagt die stellvertretende Vorsitzende Renate Plumbohm und erklärt, man unterstütze gerne soziale Projekte.

Dracula tritt bei Benefiz-Veranstaltung in Pforzheim auf

Für die Benefizveranstaltung hat man das Stück „Dracula – Tote leben länger“ ausgewählt, weil es vom Publikum bislang sehr viel positive Resonanz erfährt und einen bekannten Stoff behandelt. Seine Premiere feierte das 90 Minuten dauernde und für Zuschauer ab 14 Jahren geeignete Stück im November.

Zum Einsatz kommen darin Marionetten, Hand- und Klappmaulpuppen, aber auch echte Menschen aus Fleisch und Blut. „So, wie wir das auf die Bühne bringen, gab es das noch nie“, verspricht Plumbohm, und erklärt, im Figurentheater könne man Handlungen verwirklichen, die man mit echten Menschen so nie zeigen könnte.

Zusammen mit neuen weiteren Spielern und zwei Technikern wird Plumbohm am Freitag, 31. März, an der Aufführung mitwirken, die für die Zuschauer so manche Überraschung bereithält. Für Bewirtung mit Kanapees, warmen und kalten Getränken ist gesorgt. Auch die dabei eingenommenen Erlöse kommen dem Verein „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“ zugute, der aktuell rund 80 Mitglieder zählt, Tendenz steigend.

Immer wieder stellt er Benefizveranstaltungen auf die Beine, zuletzt einen großen Adventsmarkt auf dem Hofgut Buckenberg, der laut Flethe mehr als 1.000 Besucher anlockte. Ein Erfolg, auf dem der Verein sich allerdings nicht ausruht. So ist er beispielsweise am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, mit einem Kuchenverkauf beim „Frühlingserwachen“ auf dem Hofgut Buckenberg vertreten und will darüber hinaus Informationsabende zum Thema Hirn-Aneurysma organisieren. Flethe sagt: „Es kommen immer wieder neue Mitglieder zu uns, die tolle Ideen haben.“