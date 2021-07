Die Homepage der Stadt Konstanz lässt keinen Zweifel daran, wo die Reise hingeht: Der Himmel über der Stadtsilhouette ist voller kleiner Wölkchen. Den Funken eines Feuerwerks gleich lassen sie all die Möglichkeiten der „Smart Green City“ aufleuchten. Digital miteinander sprechen, einkaufen, durch die Welt surfen, Energieversorgung und Heizung regeln – kein Problem: die Cloud macht’s möglich.

Konstanz hat wie Pforzheim und 26 weitere Städte als Modellprojekt „Smart City“ überzeugt. Sie kann für die Digitalisierung des öffentlichen Lebens mit elf Millionen Euro aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat rechnen und hat dafür einen Plan. Konstanz will eine grüne Stadt werden. Pforzheim sind 9,1 Millionen Euro zugesichert – die Frage ist: Für was?

Allein die „Mein Konstanz“-App, macht den Unterschied. Die 85.000-Einwohner-Stadt am Bodensee kann darauf aufbauen, dass das Programm bereits „80.000 Mal“ im Einsatz war. Sie macht es auf der Homepage mit „vergünstigten Handytickets“ schmackhaft. Nichts dergleichen ist in Pforzheim zu finden. Wer vom großen Aufbruch in die virtuelle Stadtwelt etwas erfahren will, muss tief graben in der neuen Internetpräsenz der Stadt. Einzig die als internationales Großereignis konzipierte Ornamenta schafft es derzeit mit einem kleinen Bildchen auf die Startseite.