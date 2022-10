Abgeplatzter Beton, Risse, Undichtigkeiten: Nach 70 Jahren musste die Nordstadtbrücke in Pforzheim auf den neuesten Stand gebracht werden. Das gelang nun sogar schneller, als geplant.

Die Nordstadtbrücke ist ab diesem Freitag wieder in beide Richtungen befahrbar. Wie die Stadt mitteilte, wird die Brücke nach mehr als einem Jahr Instandsetzungsarbeiten wieder vollständig für den Verkehr freigegeben – und das aufgrund guter Witterungsverhältnisse sogar früher als geplant.

Ursprünglich war die Freigabe für Ende November vorgesehen. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist damit die wichtigste Verbindung zwischen der Innen- und der Nordstadt wieder hergestellt.

Nach 70 Jahren musste die Nordstadtbrücke umfangreich instandgesetzt werden

„Nachdem die Brücke ihre planmäßige Nutzungsdauer von 70 Jahren erreicht hatte, wurden umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen fällig, um diese noch möglichst lange erhalten zu können“, erklärt Baubürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne).

Gegenstand dieser notwendigen Instandsetzungen waren laut Stadt hauptsächlich Betonabplatzungen, Korrosionen an den Stahlbauteilen, Risse im Beton, Undichtigkeiten, Schäden an Lagern und Übergangskonstruktionen. Auch die Entwässerung, die Beleuchtung und der Berührungsschutz zur Bahn wurden erneuert.

Die Arbeiten konnten in mehreren Bauabschnitten erledigt werden und erforderten jeweils eine Sperrung der Fahrbahnen stadtein- beziehungsweise stadtauswärts. Es bestand jedoch für den Verkehr überwiegend die Möglichkeit stadtauswärts zu fahren.

In den beiden ersten Phasen wurden zuerst der Asphalt sowie Abdichtungen abgetragen, der Beton abgebrochen, der Gehweg und die Fahrbahn saniert. Bordsteine wurden gesetzt, Bewehrungen zur Verstärkung eingebaut, die Fahrbahn abgedichtet und asphaltiert, Kammerwände abgebrochen und neuer Stahlbeton eingebaut. Abschließend wurde der Gehweg betoniert und die wasserdichte Überkonstruktion eingebaut, die Abdichtung ergänzt, die Baugruben verfüllt und alles wurde neu asphaltiert.

Zuletzt wurde im Bereich der Bahngleise gebaut - zum Teil auch nachts

Die letzte Bauphase fand im unmittelbaren Bereich der Bahngleise auf der Unterseite der Brücke statt. Hier wurde phasenweise auch nachts gearbeitet, wofür die Gleise abschnittsweise gesperrt werden mussten. Um die Sperrzeiten einhalten zu können, wurde auf der Ost- und Westseite sowie unter der Brücke parallel gearbeitet. Ebenfalls gleichzeitig zu dieser Bauphase installierten die Stadtwerke Pforzheim die neuen Beleuchtungsmasten und Leuchten. Der Verkehr wurde für die Dauer dieser Arbeiten in die Mitte der Brücke verlegt.

In der nächsten und übernächsten Woche werden noch einige kleinere Arbeiten erledigt, die allerdings nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses führen sollen. Während der Arbeiten an der Nordstadtbrücke wurde die Hauptverbindung zwischen Innenstadt und Nordstadt in die Anshelmstraße verlegt. Diese soll nun ebenfalls bald wieder ihre ursprüngliche Verkehrsführung erhalten.