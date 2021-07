Pforzheimer Nordstadtbrücke wird saniert: Was das für den Verkehr bedeutet

Bis Ende 2002 wird der Verkehr in Pforzheim in Richtung Süden umgeleitet. Betroffen ist davon auch der innerstädtische Busverkehr.

Am Montag haben die Instandsetzungsarbeiten an der Nordstadtbrücke – dabei handelt es sich um die zentrale Nord-Süd-Verbindung in Pforzheim – mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Die Brücke selbst ist inzwischen 70 Jahre alt und hat damit auch ihre planmäßige Nutzungsdauer erreicht.

Zuletzt wurden umfangreiche Schäden festgestellt. Nach der Sanierung soll die Brücke jedoch für weitere 25 Jahre nutzbar sein, teilte die Stadt mit. Für die Arbeiten selbst sind eineinhalb Jahre eingeplant. Voraussichtlich Ende 2022 soll die Sanierung dann abgeschlossen sein.

Der Verkehr muss bis dahin allerdings teilweise umgeleitet werden. Betroffen davon ist vor allem auch der innerstädtische Busverkehr. Der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) hat bereits reagiert und die Streckenführung in diesem Bereich angepasst.