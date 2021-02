Pfarrer Georg Lichtenberger hat in einer Stellungnahme auf einen BNN-Bericht über Aktivitäten der Gruppierung „40 Tage für das Leben“ reagiert. Der Leiter der katholischen Kirchengemeinden in Pforzheim distanziert sich darin von der Gruppierung, die derzeit wochentags in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in der Pforzheimer Innenstadt aktiv ist.

Der Priester spricht sich für eine differenzierte Betrachtungsweise aus. „Zunächst möchte ich grundsätzlich klar stellen, dass es sich bei ,40 Tage für das Leben’ weder um eine Gruppe noch um eine Aktivität der katholischen Kirchengemeinde Pforzheim handelt. Wir haben dieser Gruppe unsere Herz-Jesu-Kirche weder angeboten, noch für sie geöffnet, oder wurden jemals von ihr kontaktiert oder angefragt“, so Lichtenberger.