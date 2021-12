In Pforzheim hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, die mehrere Einbrüche begangen haben sollen. Bereits in der vergangenen Woche waren die beiden festgenommen worden, da kein Haftgrund vorlag, jedoch wieder frei gelassen worden.

In Pforzheim hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, denen mehrere Einbrüche vorgeworfen werden. Die beiden 22- und 31 Jahre alten Männer befinden sich nach Angaben der Beamten in Untersuchungshaft.

Bereits in der vergangenen Woche waren die beiden nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße vorläufig festgenommen worden. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Haftgrund vorlag, waren die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei gelassen worden.

Mittlerweile gelang es den Ermittlern des Polizeireviers Pforzheim-Süd jedoch, den beiden Tatverdächtigen weitere Einbrüche nachzuweisen. Es handelte sich dabei vor allem um Einbrüche in Pforzheim.

Am Donnerstag wurden die beiden Verdächtigen dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Einbrüche in Pforzheim und im Enzkreis: Polizei verstärkt Kontrollen

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Genauere Angaben zu den Orten machte die Polizei auf Anfrage am Freitag mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Die Beamten weisen jedoch darauf hin, dass sie ihre Präsenz- sowie Kontrollmaßnahmen gegen Einbrecher vor allem über die dunkle Jahreszeit intensivierten.

Nach Recherchen dieser Redaktion stiegen die Zahlen der Wohnungseinbrüche in Pforzheim und dem Enzkreis seit der Zeitumstellung am 31. Oktober an. Knapp 36 versuchte oder gelungene Wohnungseinbrüche verzeichneten die Beamten zwischen dem 1. und 28. November in Pforzheim und dem Enzkreis. Wie viele davon auf das Konto der Tatverdächtigen gehen könnten, sagte die Polizei nicht.