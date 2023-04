Pforzheimer Polizist rettet Dreijährigen aus der Enz

Glückliches Ende eines gefährlichen Ausflugs in die Strömung der Enz bei Pforzheim: Ein Polizist konnte einen Dreijährigen schnell an Land ziehen.

Kind rannte in Fluss

Ein Unglücksfall hat nach erster Einschätzung der Polizei zu einem Hubschraubereinsatz auf dem Pforzheimer Messplatz geführt. Etwa um 15 Uhr musste in der dort nahegelegenen Simmlerstraße ein Kind aus der Enz gerettet werden.

Der Junge war bei Bewusstsein, als er mit Hochgeschwindigkeit, aber nicht per Hubschrauber, sondern mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren wurde, so die Polizei weiter.

Von der Familie gelöst und in den Fluss gerannt

Auslöser der Aufregung mit Todesgefahr war aller Vermutung nach das Kind selbst. Der Dreijährige hatte sich beim Spaziergang an der Enz-Nordseite von seiner Familie gelöst und war über das grüne Ufer hinweg in den unter der Nachmittagssonne glitzernden Fluss gerannt. Starke Strömung spülte den Jungen in der Folge schnell weg.

Einem Polizisten vom Revier Süd ist es zu verdanken, dass bei dem Ausflug in die offensichtlich attraktiven Flusswellen nicht noch mehr passiert ist. Eine Passantin hatte das Unglück dort um 15.11 Uhr gemeldet. Der Beamte war sofort zur Stelle und zog den hilflosen kleinen Jungen ans rettende Ufer.