Seit mehr als 40 Jahren sind sie nun schon mit dabei, und ein Ende ist nicht in Sicht: Die Punk-Urgesteine der Pforzheimer Band The Lennons.

Anfang der 80er Jahre existierte in Pforzheim noch eine lebendige Punk-Szene, die sich jedes Wochenende zu kleinen Festivals im Haus der Jugend, im Jugendzentrum Schlauch, oder in der Rumpelkammer in Brötzingen versammelte.

Mitbegründer und einer der Väter dieser Szene, ist die 1981 von Michael Hermann gegründete Punkband The Lennons, die bereits am 12. März des selben Jahres im Schlauch auftrat und als eine der ältesten Bands des Genres gilt.

Rundfunk spielte Titel nicht wegen freizügiger Texte

Der Name der Lennons ist an die US-Punkband Dead Kennedys angelehnt. Nachdem 1980 John Lennon erschossen wurde, entschieden die Bandmitglieder aus dem „O“ in ihrem Namen eine Zielscheibe zu machen, um zusätzlich zu provozieren.

Dies alles geschah noch bevor Punk-Gruppen wie Die Ärzte oder Die Toten Hosen mit dieser Art Musik in Verbindung gebracht wurden. Auch die Ärzte hatten 1984 einen Auftritt im Schlauch, als Bela B noch Dirk Felsenheimer hieß.

Im Herbst 1981 erschien dann die erste EP der Lennons – eine Musikaufnahme, die länger ist als eine Single, aber kürzer als ein Album – mit dem eingängigen Titel „Die Wahrheit über Claudia, Erika und die ganzen Anderen“.

Im Rundfunk wurde die Scheibe aufgrund ihrer freizügigen Texte nicht gespielt, war jedoch wie alles „Verbotene“ und nicht in die Moralvorstellungen dieser Zeit passende in Windeseile ausverkauft.

Auch die 1989 veröffentlichte EP mit dem, nicht gerade für Zurückhaltung stehenden, klangvollen Namen „Blutorgie in der Leichengrube“ gilt mittlerweile als vergriffen.

Musiker ist beim Blick auif die vergangenen Jahre zufrieden

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Heute gibt es keinen „Schlauch“ mehr, keine Szene, die sich am Marktplatz trifft und in Hermanns Texten fällt nicht mehr in jedem Satz ein Kraftausdruck.

Dass Michael Hermann, Helmut Kuntschner und Michael Wurster auch im fortgeschrittenen Alter nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben, zeigen die Besucherzahlen am Sonntagabend im Rock-Keller Sakrema in Brötzingen, wo die Band seit vielen Jahren immer am ersten Weihnachtsfeiertag ein Weihnachtskonzert gibt.

Wir sind zwar nicht die Ärzte geworden, aber wenn ich auf die Jahre zurückschaue, bin ich sehr zufrieden. Michael Hermann, Mitgründer der Band

Nachdem mit Schlagzeuger Gerhard Michaelis ein Urgestein der Band aus privaten Gründen leider nicht mehr mit an Bord ist, hat Steffen Bähr dessen Platz eingenommen, wodurch die Band nun wieder in der gleichen Besetzung spielt, wie bei ihrem bislang letzten veröffentlichen Album „Der Weg nach Eden“ im Jahr 2002.

Als das Konzert kurz nach 22 Uhr beginnt, ist der Nebenraum des Rock-Kellers bis zum Bersten gefüllt und 30 Lieder mit schmissigen Namen wie „Gewalt auf Video“, „Rache für Elvis“ oder „Nackt unter Kannibalen“ erwarten die nach gutem altem Punkrock gierenden Fans.

„Wir sind zwar nicht die Ärzte geworden, aber wenn ich auf die Jahre zurückschaue, bin ich sehr zufrieden“, sagt Hermann und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Lennons noch lange das Zepter des Punkrocks hochhalten werden.