Pforzheimer Rathaus als Vorbild für mehr grüne Akzente in der Innenstadt

Seit kurzem ist die Betonfassade des Neuen Rathaus mit 110 Balkonkästen begrünt. Damit will man auch andere inspirieren, einen grünen Farbtupfer in die Stadt zu bringen.

Wer in den vergangenen Tagen am Neuen Rathaus in Pforzheim vorbeigelaufen ist, dem ist wahrscheinlich schon das viele Grün zwischen der betonierten Fassade aufgefallen, das dem Gebäude nun auch optisch ein ansprechenderes Erscheinungsbild verleiht.

Zu verdanken ist es den 110 Balkonkästen auf allen Etagen, die unter anderem mit Salbei für die Insekten oder mit Blutgras in der Mitte fürs Auge bepflanzt wurden.

Die Idee dazu hatte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Sie entstand während der Pandemie-Hochphase, im Zuge des Fünf-Punkte-Plans, mit dem die Innenstadt wieder belebt werden sollte. Die Technischen Dienste haben sich damals schon um die Begrünung der Innenstadt gekümmert, haben bunte Kübel aufgestellt und mit dem Sommerflor begonnen, um die Menschen in die Innenstadt zu ziehen.

Bürger sind begeistert von den grünen Akzenten

„Das kam so gut an, dass die Leute uns gesagt haben: Bitte macht mehr“, erzählt Florian Schmauder von den Technischen Diensten. Im Rathaus hat man sich zugleich an den Sommerflor früherer Tage erinnert, also an die Blumen und Pflanzen, die in Kästen am Gebäude angebracht waren. Ende der 1990er Jahre wurde dieser aus Kostengründen eingestellt.

Die Halterungen und die Blumenkästen aus dieser Zeit waren aber alle noch da, verrät Schmauder. Das Rathaus von neuem zu begrünen, war also keine große Sache. Auch deshalb hat man sich dazu entschieden, es zu tun, mithilfe der Kollegen vom Innenstadtrevier.

Einige von ihnen waren schon in den 1990ern aktiv. „Wir haben viele Kollegen, die das damals noch gemacht haben“, sagt Schmauder – damals übrigens nicht alleine am Rathaus, überall in der Stadt habe es Sommerbeete gegeben. „Das war schon deren Highlight im Frühjahr und im Sommer, und die Kollegen waren sehr froh, dass sie es jetzt wieder machen durften.“

Anders als damals hat man sich das Leben aber mit Technologie erleichtert und nicht die Kästen erst in der Gärtnerei vorbereitet, um sie dann alle über den Aufzug in die jeweiligen Stockwerke zu bringen und dort zu verteilen. Zum Einsatz kam vielmehr ein 7,5-Tonnen-Kran, der extra angemietet und mit dessen Hilfe innerhalb kurzer Zeit alle Kästen aufgehängt wurden.

Dieses Mal waren wir ein bisschen wirtschaftlicher. Florian Schmauder , Technischen Dienste

„Dieses Mal waren wir ein bisschen wirtschaftlicher“, sagt Schmauder, der sich – wie seine Kollegen – über den Besuch des OB gefreut hat, als sie gerade dabei waren, alles anzubringen. „Er ist persönlich rausgekommen auf den Balkon und hat sich bedankt.“

Die Bewässerung der Pflanzen ist relativ spartanisch gehalten, erklärt Schmauder. Sie funktioniert über eine Hauptleitung mit fünf Kreisläufen über alle Stockwerke. In wärmeren Phasen wird drei Mal täglich je zehn Minuten gewässert, ansonsten jeden zweiten Tag. Um die Bewässerung habe sich eine Fremdfirma gekümmert. „Ansonsten ist alles eigenhändig passiert“, sagt Schmauder.

Initiative soll Bürger motivieren

Inzwischen haben auch die Kollegen im Rathaus ein Auge auf die Pflanzen und geben den Technischen Diensten Bescheid, wenn ihnen mal etwas auffällt, versichert Schmauder. Letztlich wollen sie alle mit der Bepflanzung der Betonfassade auch Vorbild für andere sein, die Bürger sensibilisieren: „Ihr habt auch einen Balkon zu Hause und könnt auch einen Balkonkasten aufhängen“, ist die Botschaft, die die Stadtverwaltung mit der Begrünung des Rathauses nach draußen schicken will.

Und auch bei anderen städtischen Gebäuden sieht Schmauder noch viel Potenzial in Sachen Begrünung. Das will man aber „step by step“ angehen, immer mit dem Ziel, den Menschen in der Stadt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn sie statt trostlosem Beton einen grünen Farbtupfer in der Innenstadt vorfinden. Im Idealfall nicht nur einen Sommer lang, sondern auch darüber hinaus. Noch ist zwar nichts entschieden, „aber ich denke schon, dass es so kommt“, ist Schmauder überzeugt.