Abschied von Diskothek

Pforzheimer Schlossberghöfe: Mögliche Undergroundpartys im geschlossenen „Sägewerk“

Eine Abschiedsparty mit möglichen Revivaltouren erlebten Pforzheimer am Jahresende im Sägewerk. Nach aktuellen Überlegungen steht in dem zum Abriss freigegebenen Betongebäude eine Zwischennutzung in Aussicht.