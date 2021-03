Pforzheimer Spitzenposition bleibt unbesetzt - jetzt soll ein Headhunter helfen

Stadtmarketing ist ein großes Thema in Pforzheim. Die dazugehörige Spitzenposition kann die Stadt allerdings seit Jahren nicht besetzen. Jetzt sollen Personalberater richten, was Stellenanzeigen nicht bringen.

Bewerber scheitern an harten Kriterien

Eine der ambitioniertesten Führungsaufgaben in Pforzheim bleibt ein Ladenhüter. Auch die dritte Ausschreibung seit dem Weggang von Sascha Binoth als Standort- und Kongressmanager führt nicht zum Erfolg. Dies bestätigt der Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP), Oliver Reitz. Er will jetzt einen Personalberater einsetzen, um die seit Mai 2019 vakante Spitzenposition zu besetzen.

Direkte Ansprache soll nun also richten, was Stellenanzeigen nicht vermochten. Dies sichert, dass zumindest die formalen Voraussetzungen für die Position erfüllt werden. Denn an Bewerbern mangelte es weder jetzt noch bei den beiden vergangenen Ausschreibungen.

Im Juni 2019 präsentierten sich sogar zwei Kandidaten im Gemeinderat – das Gremium wollte nicht einmal abstimmen über sie. Aktuell wollten rund 25 Frauen und Männer Pforzheims City-Qualitäten, Tourismus und Kongresswesen nach vorne bringen. Allein „sie haben nicht alle Erwartungen erfüllt“.

Ginge es dabei nur um das Wissen und Können, wären laut Reitz 40 Prozent der Interessenten gut dabei gewesen. Dass dennoch keine Bewerbungsgespräche geführt werden, liegt eher an den harten Kriterien, die Pforzheim für diese Position voraussetzt. Dazu gehören ein passender Universitätsabschluss sowie Erfahrung in leitenden Positionen mit Personalverantwortung. Das sind Punkte, über die eine Kommune nicht hinwegschauen kann, wenn sie in der Ausschreibung stehen. Wer sie nicht erfüllt, bekommt keine Chance.

Die Corona-Krise brachte es mit sich, dass WSP im Benehmen mit der Personalabteilung der Stadt überhaupt an der klassischen Ausschreibung festhielt. „Wir gingen das Thema in dem Glauben an, dass die Pandemie die Wechselbereitschaft erhöht“, erläutert Reitz.

Dass es sie gibt, aber wegen der Gehaltsaussichten nicht nach Pforzheim führte, glaubt er nicht. Die Stelle liegt auf der Tarifstufe 15 im öffentlicher Dienst bei gut 80.000 Euro. Auch an der Größe des Aufgabenfelds will der WSP-Chef nicht rütteln, wenn er jetzt auf diskrete Personalsuche setzt.

Headhunter ist auch eine Imagefrage

Für Reitz ist das auch eine Imagefrage: „Bei einer erneuten Ausschreibung über Anzeigen ist eine negative Wirkung zu befürchten.“ Markus-Oliver Schwaab, Professor für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim, bestätigt dies. Vor dem Hintergrund von drei erfolglosen Anzeigenkampagnen findet er kein Argument gegen die Dienste eines sogenannten Headhunters. Zur durchaus beträchtlichen finanziellen Seite dieser Personalberatung verweist der Spezialist auf die vielen Gehälter, die durch die jahrelange Vakanz eingespart wurden.

Pforzheim sucht bei genauer Betrachtung seit sechs Jahren nach jemandem fürs Standort- und Kongressmanagement und kann dabei nur einen Kurzzeiterfolg mit geringer Überzeugungskraft verbuchen. Aus Sicht von Schwaab führt der nun angedachte neue Weg zum Personal zu Leuten, die gar nicht wechseln wollen und folglich auch keine Stellenanzeigen lesen.

Einem Spezialisten, der sich auskennt, Netzwerke hat und weiß, wo man auf die Jagd geht, könne der WSP dafür durchaus eine Wunschliste in die Hand drücken, meint Schwaab. Es gehöre zum Job eines Headhunters, Menschen auf Stellen zu stupsen, die Pforzheim nicht abwerben könnte, „weil das ein Geschmäckle hätte“.