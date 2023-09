Das Pforzheimer Tierheim ist derzeit voll belegt. Um auf die Not hinzuweisen, beteiligt sich das Heim an einer Petition.

Sommerfest am 10. September

92 Katzen, 67 Hunde und 75 Kleintiere: „Wir sind am Rödeln und definitiv ausgereizt“, beschreibt die Leiterin des Pforzheimer Tierheims, Veronika Eberle, die aktuelle Lage. Das Heim sei, was die Zahl der aufgenommenen Tiere, angehe, an seiner Grenze.

Wir sind am Rödeln und definitiv ausgereizt. Veronika Eberle

Tierheimleiterin

Abgabeanfragen lehnt das Tierheim aus diesem Grund derzeit ab. „Das können wir derzeit absolut nicht stemmen“, sagt Eberle. Um auf die Not im Hundebereich hinzuweisen, hat sich das Tierheim einer Petition eines Bündnisses von Tierschützern an die Bundesregierung angeschlossen.

In einem Brandbrief fordert das Bündnis eine Kennzeichnungspflicht für Hunde und spricht sich unter anderem dafür aus, dass der illegale Welpenhandel eingedämmt und Qualzuchten verboten werden, beispielsweise die extrem verkürzte Nase bei der Französischen Bulldogge.

Viele Fundkatzen tummeln sich derzeit im Pforzheimer Tierheim

Ob die derzeitige Überbelegung damit zusammenhängt, dass viele Tiere in Corona-Zeiten angeschafft und nun abgegeben oder ausgesetzt wurden, sei schwer zu sagen, so die Leiterin.

Fakt sei aber, dass das Tierheim in letzter Zeit viele Fundkatzen aufgenommen habe – vor allem junge Katzen, die zutraulich seien und Kontakt zu Menschen gehabt haben müssen, sagt Eberle, die auch eine gute Nachricht hat: Nacktkater Angelino, der kürzlich im Pforzheimer Kurier vorgestellt wurde, hat einen Interessenten, der ihn möglicherweise bei sich aufnimmt.

Auffällig ist auch, dass sich momentan viele Schildkröten im Tierheim tummeln: 15 Land- und acht Wasserschildkröten. Das sei aber nichts Besonderes, winkt Eberle ab: „Wir kriegen jedes Jahr viele Schildkröten.“

Schildkröten sind Ausbruchskünstler und landen häufig im Pforzheimer Tierheim

Die Tiere seien „Ausbruchskünstler“ und bilden zu zweit eine Räuberleiter, sagt Eberle. Meist liege es daran, dass das Gehege nicht richtig abgesichert sei.

Die Reptilien büxen also aus und landen oftmals im Tierheim. Das Team stellt Fotos der Fundtiere auf die Facebookseite des Tierheims. Ein Halter hat so sein Tier wiedergefunden und es am Donnerstag abgeholt, berichtet Eberle.

Um Vermittlung geht es beim Tierheimfest am 10. September nicht. Dennoch will das Heim Einblicke in die Tierschutzarbeit bieten.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die zuletzt 2019 stattgefunden hat und wegen Corona drei Jahre lang ausgefallen ist. Das Tierheim-Team rechnet mit ähnlich vielen Besuchern wie früher.

Führung durch die neue Quarantänestation beim Tierheimfest am 10. September

Unter anderem gibt es Hundevorführungen, den Flohmarkt, Kinderprogramm und erstmals wird die neue Quarantänestation der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das 2,8 Millionen Euro teure Bauwerk ist bis auf die Inneneinrichtung fertig und soll Ende des Jahres in Betrieb gehen. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins, René C. Maier-Stadtaus, bietet Führungen durch die 690 Quadratmeter große Station.