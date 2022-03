Pforzheimer Tourist-Info ist nur eingeschränkt geöffnet

Die Tourist-Info in Pforzheim ist nur eingeschränkt geöffnet. Es fehlt an Personal – und dies nicht nur, weil Corona grassiert. Auch die Sparkasse Pforzheim Calw muss beim Filialangebot zurückfahren.

Bestes Ausflugswetter in Pforzheim. Es ist nicht bekannt, wie viele Touristen das an einem durchschnittlichen Dienstag in die Stadt locken könnte. Als gesichert gilt indes, dass die Gäste in dieser Woche bei der Tourist-Information vor verschlossenen Türen standen. Die Einrichtung hatte ab 13.30 Uhr „aus betrieblichen Gründen“ geschlossen.

Die Begründung ist so allgemein wie richtig und verdeckt dennoch, um was es geht: Der Tourist-Info unterm Dach von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) fehlt es an Personal, um einen reibungslosen Service für Stadtbesucher bieten zu können. Dies bestätigt auf Nachfrage WSP-Chef Oliver Reitz. Tourismus-Marketingleiterin Isabell Prior ist im Urlaub, der schmale Rest des Personals ist krank oder hat keine Kapazität für die übliche Öffnungszeit.

Der WSP kann wegen einer Reihe von Infizierten nicht ausgleichen. Oliver Reitz, WSP-Direktor

Corona lässt grüßen beim Versuch, den personellen Engpass bei der Tourist-Info mit eigenen Leuten auszugleichen. „Der WSP hat dazu wegen einer Reihe von Infizierten keine Möglichkeit“, sagt Reitz. Stattdessen auf Aushilfen zurückgreifen, könne er nicht. Es sei arbeitsrechtlich nicht zulässig, regelmäßige Aufgaben über nicht festangestellte Kräfte erledigen zu lassen. Diese kämen sonst in den Verdacht der Scheinselbstständigkeit.

Die kurzzeitige Einschränkung bei Pforzheims Begrüßungskultur an der Schlossbergauffahrt in unmittelbarer Bahnhofsnähe hat aber auch noch eine andere Ursache.

Der WSP hat bereits vor zwei Jahren bei den Haushaltsberatungen der Stadt eine halbe Stelle beantragt, scheiterte aber an der damaligen „Null-Runde“. Ein erneuter Anlauf im Herbst war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Der Gemeinderat hat die Verstärkung für das insgesamt dünn besetzte Haus nicht genehmigt.

Auch Sparkasse schließt Filiale

Folge davon ist, dass zwar Frühjahrssonne in die Räume der Tourist-Info strahlt, Besucher am Dienstag und am Mittwoch jeweils ab der Mittagszeit aber vor verschlossener Tür standen. Eine Grundlage für diese Entscheidung bot die Besucherstatistik. Sie bestätigt die Einschätzung, dass ein durchschnittlicher Dienstag nun wirklich nicht der Tag der Ausflügler in der Stadt ist.

Auch der Bedarf der einheimischen Bevölkerung habe bei der Serviceeinschränkung eine Rolle gespielt. „Die Leute kommen für ihre Erledigungen gerne in den Vormittagsstunden vorbei“, erzählt Reitz. Er ist zuversichtlich, dass sie gleich allen anderen ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten auch wieder nachmittags kommen können.

Die WSP ist bei weitem nicht der einzige Arbeitgeber, der dieser Tage wegen Personalmangels den Publikumsverkehr einschränken muss. Auch die Sparkasse kommt nicht mehr über die Runden mit den verbliebenen Kräften. Die Geschäftsstelle im Rathaus blieb deshalb am Donnerstag geschlossen und steht auch an diesem Freitag nicht zu Verfügung, wie ein Sprecher bestätigt.