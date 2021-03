Pforzheimerin erfüllt sich mit riesigem Flugdrachen einen Kindheitstraum

Wenn am Himmel ein achtarmiger Oktopus schwebt, ist Daniela Samsony mit Sicherheit nicht weit. Sie hat sich mit dem riesigen Flugdrachen einen Kindheitstraum erfüllt. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist Samsony von Flugdrachen fasziniert. Ihr Vater hatte sich damals unterschiedliche Lektüren in der Bücherei ausgeliehen, um seiner Tochter einen Himmelflugkörper zu bauen.

Bei seiner Recherche ist er dann schnell bei eben jenen Drachen gelandet, die durch mehrere Streben stabilisiert werden. Samsonys jetziger Großdrache ist ein blauer Oktopus, der eine Spannweite von fünf Metern und eine Länge von 25 Metern besitzt. Seine acht Arme wirbeln bei Wind mit den aufgesetzten Saugnäpfen wild umher. Hierdurch erzeugt das Flugobjekt ein angenehmes gleichmäßiges Rauschen, sodass wenn man die Augen schließt, man meinen könnte, man sitzt am Meer.

Drache hat den Wert eines Luxusurlaubs

Angefertigt wurde der Oktopus nach den Farbwünschen von Samsony bei einer Spezialfirma, wobei die Konstrukteurin kein Geld gespart hat. Mit dem Rechnungsbetrag könnte man einen Luxusurlaub bezahlen. Tatsächlich ist der Oktopus bereits von Weitem über der Pforzheimer Hafnerwiese, wo auch der German-Cup der Heißluftballone stattfindet, zu sehen.

Eingehakt ist die Drachenschnur am Abschlepphaken eines Autos, denn ein Mensch könnte den Zugkräften des Drachen vermutlich nicht standhalten. Beim Versuch, an dem Seil zu ziehen, merkt man schnell, welche Naturgewalt der Wind ist, denn das Einholen der Leine ist auch mit mehreren Personen schwer möglich.

So ein großer Drache ist kein Kinderspielzeug. Daniela Samsony, Besitzerin des Riesendrachen

In den vergangenen Jahren war Daniela Samsony mit Freunden auf zahlreichen Drachenfestivals in Frankreich oder hier in der Region beim Drachenfest in Malmsheim unterwegs und unterstützte die Teams. Auf den Festen gibt es unter anderem Vorführungen von sogenannten Einleiner- oder Lenkdrachen, die von jedermann genutzt werden können. Großdrachen sollte man allerdings den Profis überlassen, so Daniela Samsony: „So ein großer Drache ist kein Kinderspielzeug, da braucht man lange Erfahrung dafür und muss genau wissen, was man macht, denn der Wind ist eine unberechenbare Naturgewalt.“

Oktupus steigt durch den Auftrieb wie von selbst

Und nachdem man beim jeweiligen Besitzer eine Genehmigung zum Befahren des Grundstücks eingeholt hat, steht einem entspannten Flugvergnügen auch nichts mehr im Weg. Sie selbst freut sich, wenn sie mit ihrem Partner Jörg Wiedermann unterwegs ist und ihren Oktopus am Himmel schweben lassen kann. Kaum haben sich die Luftkammern des sogenannten Lifter gefüllt, steigt der Drache durch den Auftrieb wie von selbst.

An der bis zu einhundert Meter langen Leine können nun weitere Drachen oder Windspiele eingehakt werden. „Ich habe mir mit diesem Großdrachen meinen Kindheitstraum erfüllt, habe lange drauf gespart und genieße jetzt, wenn er am Himmel ist“, so die selbstständige Mediengestalterin. „Es ist zwar kein Ersatz für einen Urlaub, aber ein schöner Ausgleich und man ist an der frischen Luft, denn immer nur spazieren gehen, ist auf Dauer auch langweilig.“

In der Regel dauere es auch nicht lange, bis Passanten vorbeikommen und neugierige Fragen stellen. Diese beantwortet die Drachenliebhaberin natürlich gerne, so Samsony. Abschließend sagt sie, dass es schön sei, „wenn Menschen vorbeilaufen, die ein fettes Grinsen im Gesicht haben“.