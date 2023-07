Pforzheims bekannter Architekt Werner Kaiser feiert seinen 95. Geburtstag

Architektur, Sport, Fasching: Werner Kaisers Engagement für Pforzheim ist vielfältig. Seit Jahren spendet der Architekt zudem Preziosen an das Schmuckmuseum. Nun wird er 95 Jahre alt.

Hohe fachliche Kompetenz, ausgeprägten Gemeinschaftssinn und schier unerschöpflichen Humor in diversen Lebenslagen verband ein auf dem Buckenberg geborener Pforzheimer auf vielen Gebieten mit Anhänglichkeit zur Goldstadt. Und er tat sich zudem als Initiator von zahlreichen freundschaftlichen Banden hervor, welche die Drei-Täler-Stadt mit ausländischen Städten und Organisationen über Jahre hinweg geknüpft und gefestigt hat.

An diesem Dienstag, 18. Juli, feiert der bekannte Architekt Werner Kaiser im Pforzheimer Oberen Wingertweg seinen 95. Geburtstag. Neben Ehefrau Hannelore, drei Kindern und drei Enkelkindern werden wohl zahlreiche Freunde und Bekannte dem Jubilar ihre Glückwünsche aussprechen.

Werner Kaiser hat die Region Pforzheim auf mannigfaltige Weise bereichert

Wenngleich Werner Kaiser seit geraumer Zeit seinem Bewegungsdrang nur mit einem Rollator nachgehen kann, ist ihm der Humor beileibe nicht abhandengekommen. „Ein Tag ohne Lachen ist für mich ein verlorener Tag“ ist seine Lebensweisheit und Humor sein Lebenselixier.

Innerhalb einer langen Vita hat der Jubilar die Stadt Pforzheim samt Region auf mannigfaltige Art und Weise bereichert – mit zahlreichen irdischen und ideellen Gütern. Und nachdem er seine berufliche Tätigkeit als renommierter Architekt nach Beginn der 2000er Jahre beendet hatte, unterstützte er weiterhin Vereine und Verbände auf sportlichem Gebiet.

Zudem ließ er dem Pforzheimer Schmuckmuseum so manche Preziosen und Spenden zukommen.

Der Pforzheimer hat etwa 4.700 Wohneinheiten und mehrere Sportanlagen geschaffen

Während seiner beruflichen Tätigkeit als freier Architekt mit eigenem Büro künden nicht weniger als etwa 4.700 Wohneinheiten, die er schuf, von dessen umfangreichem Wirken.

Werner Kaiser war zudem im Sportkreis Pforzheim sowie im Badischen Sportbund Experte für den Sportstätten-Bau. So entwarf und schuf er Sportanlagen wie das Schießsport-Landesleistungszentrum im Hagenschieß, sportliche Heimat von etlichen Welt- und Europameistern.

Des Weiteren gehörte das Tanzsport-Leistungszentrum auf der Wilferdinger Höhe zu seinen „Produkten“, wo die Goldstadt ihr Image als Tanzsport-Eldorado aufpoliert. Das Zentrum des Alpenvereins trägt ebenso Werner Kaisers Handschrift.

Gleichsam ein Denkmal hatte der Jubilar, der über viele Jahre mit seinem späteren Jobpartner Klaus Döttling zusammenarbeitete, sich 1966 mit Errichtung der Tribüne im Holzhofstadion des VfR Pforzheim an der Kanzlerstraße errichtet. Zur Premiere erlebten 7.000 Besucher einen 8:0-Sieg von Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen die „Rassler“.

Von 1973 bis 1988 war Werner Kaiser Präsident der Pforzheimer Faschingsgesellschaft

Der Sport rangierte beim Jubilar oft oben in dessen Interessenskala. Von 1973 bis 1988 gab es zudem jene Epoche, da Werner Kaiser als Präsident der Pforzheimer Faschingsgesellschaft (PFG) unter anderem die „Goldene Bütt“ stiftete und hierbei einen festen Pakt mit Frohsinn und Humor geschlossen hatte. „Zu meiner Zeit verfolgten mal 1.874 Zuhörer die Veranstaltungen in der Stadthalle“, erinnert er sich an überwältigende Resonanz beim Publikum – im Gegensatz zu heutzutage knapp 400 Besuchern.

Während seines umfangreichen gesellschaftlichen Engagements in diversen Orden, als Ehrenkanzler der Bruderschaft „Goldenes Vlies“ aus Brügge, als Gründungsmitglied des Badischen Weinkonvents, als Initiator der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft oder als Mitglied der „Tafelrunde“ im Sportkreis Pforzheim bewies der heute 95-Jährige ausgeprägten Gemeinschaftssinn.

Der Umgang mit Prominenz bescherte dem Jubilar unter anderem eine Einladung zum gesellschaftlichen Höhepunkt Wiens in die dortige „Hofburg“. Und über die Faschingszeit lernte er auch mal Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Lothar Späth kennen.

Gottlieb Wendehals, die Kunstfigur des Musikers Werner Böhm mit dem Hit „Polonäse Blankenese“, machte der Goldstadt während Kaisers PFG-Regentschaft ebenso seine Aufwartung. Und mit dem schwäbischen Spaßvogel Walter Schultheiß hegt Kaiser nach wie vor eine enge persönliche Bekanntschaft.

Zahlreiche Auszeichnungen wurden dem Jubilar verliehen

An der Enz besaß Werner Kaiser nach eigenen Worten „ein gutes Verhältnis“ zu hiesigen Kommunalpolitikern – besonders zum damaligen Oberbürgermeister Willi Weigelt.

Im Sportkreis Pforzheim hielt der Jubilar innerhalb der Reihe von Vorsitzenden viel von dem von 1976 bis 1992 amtierenden Rudi Trautz. „Er war sehr zugänglich für alles Wissenswerte im Sport“, so seine Reminiszenz an Trautz, den vormaligen „Rassler“-Boss.

Beim bis 2010 existierenden VfR Pforzheim schätzte man Kaiser neben Männern wie Fritz Ruf, Gustav Iffert und Edwin Walser als potenten Mitarbeiter und Sponsor.

Bereits in den 1980er Jahren hat der Jubilar das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen, ebenso verliehen ihm der Badische Sportbund (BSB) und der Badische Sportschützenverband mehrere hohe Auszeichnungen. Die Ehrenmitgliedschaft im Sportkreis sowie die BSB-Verdienstmedaille würdigen zudem die Meriten von Werner Kaiser innerhalb der größten regionalen Freizeitinitiative.