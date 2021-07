Offensichtlich hatte Paul Dahlke den richtigen Riecher. Als der große deutsche Charakterdarsteller Ende der 1970er Jahre mit dem Stück „Das Haus von Montevideo“ in Wolfsburg auf der Bühne stand, sagte er zu dem neunjährigen Steppke neben sich: „Junge, aus dir wird mal was, du musst zum Theater.“

Der Knirps von einst ist heute Chefdramaturg am Theater Pforzheim. Peter Oppermanns Tante war zu jener Zeit in Wolfsburg Souffleuse. Da in der Komödie von Curt Goetz ein Nachwuchsmime ausfiel, verhalf sie ihrem Neffen zu einer kleinen Sprechrolle.

Es war Oppermanns erste Berührung mit dem Theater.