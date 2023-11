Kürzlich soll es noch einen gemeinsamen Austausch zwischen Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und der Bundestagsabgeordneten Katja Mast (SPD) über Herausforderungen in der Migrationspolitik gegeben haben. Nun, nach der jüngsten Bund-Länder-Runde, gehen ihre Bewertungen ziemlich weit auseinander.

Während Mast durch die Absprachen eine neue Qualität für das Land und damit auch für die Region Pforzheim erreicht sieht, reagiert Boch wenig überschwänglich.

Geflüchtete: Boch erinnert an schwierige Situation in Pforzheim

„Die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels müssen sich am Ende daran messen lassen, ob sie dazu geeignet sind, die Zahl der zu uns kommenden Asylsuchenden sehr schnell und sehr deutlich zu senken. Dieser Beweis steht noch aus, während uns gleichzeitig vor Ort die Zeit davonläuft“, so der OB in einem Statement vom Dienstag.

Er erinnert daran, dass die im Frühjahr eröffnete Großunterkunft auf dem ehemaligen Thales-Areal schon jetzt fast vollbelegt sei. Nur mithilfe der Unterkunft in der Paul-Löbe-Straße könne man gerade noch über die Runden kommen. „Danach weiß ich nicht mehr, wie ich die Menschen regulär unterbringen kann“, beklagt Boch.

Wir müssen in der Asylpolitik endlich die Sieben-Meilen-Stiefel anziehen. Peter Boch

Oberbürgermeister

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt vorübergehend Hallen belegen müssen. Boch schloss zuletzt nicht aus, dass es noch einmal so kommen könnte.

Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz sagte er: „Prüfaufträge, die vielleicht irgendwann in einigen Jahren umgesetzt sind, helfen uns also erst einmal nicht weiter. Wir müssen in der Asylpolitik endlich die Sieben-Meilen-Stiefel anziehen.“

Boch reagiert zurückhaltend, Mast lobt Ergebnisse

Es sei gut, dass überhaupt Bewegung in die Sache komme und erste Schritte gegangen werden. Er hätte sich aber eine „stärkere Berücksichtigung der kommunalen Perspektive und weniger Selbstlob“ gewünscht.

Lob kommt dagegen von Mast. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion begrüßte die Verabredungen der Ministerpräsidentenkonferenz. „Hier wurde ein gordischer Knoten durchschlagen“, findet sie.

Nicht rummäkeln ist jetzt gefragt, sondern eine schnelle Umsetzung der Beschlüsse. Katja Mast

SPD-Politikerin

Klares Ziel sei es, die irreguläre Migration zu senken und die Handlungsfähigkeit gerade auf der kommunalen Ebene zu erhalten, so Mast. Das Leitprinzip dabei sei Humanität und Ordnung, so die Abgeordnete.

„Nicht rummäkeln ist jetzt gefragt, sondern eine schnelle Umsetzung der Beschlüsse. Darum wird es in den kommenden Wochen sehr konzentriert gehen“, so die SPD-Politikerin.

Mast weiter: „Die konkreten Veränderungen in den Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, Änderungen bei den Leistungen für Asylsuchende sowie eine deutlich schnellere Arbeitsaufnahme will ich besonders hervorheben.“

Auch das seien Punkte, die die Region beschäftigen. „Bei hohen Flüchtlingszahlen gibt der Bund künftig mehr Geld pro Flüchtling pro Jahr. Außerdem werden Leistungen angepasst, was zusätzlich zur finanziellen Entlastung beiträgt“, so Mast.

Boch hingegen lässt verlauten, finanzielle Zugeständnisse seien in Pforzheim nicht das dringlichste Problem. Zumal man nicht wisse, ob sie am Ende reichen würden.

Damit liegen die Pforzheimer Politiker auf Linie ihrer Parteien. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach nach den Beratungen von einem „sehr historischen Moment“. Die Union verständigte sich dagegen darauf, die Beschlüsse als einen ersten Schritt in die richtige Richtung zu werten.