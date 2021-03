Pforzheims Stadtplanungschef Michael Wolf ist in Bietigheim-Bissingen für das Amt des Baubürgermeisters gesetzt. Die Entscheidung dazu fällt am Dienstag. Doch wie geht es in Pforzheim weiter?

Wo werden Kinder spielen? Wie vertragen sich die Bedürfnisse der Anwohner mit neuen Häusern, Straßen und Plätzen? Was braucht der Pforzheimer der Zukunft? Stadtplaner Michael Wolf hat einmal mehr spannende Fragen auf dem Tisch.

An diesem Freitag geht es um die Konzepte für den Pforzheimer Norden. Aber was auch immer die Kommission entscheidet, der Amtsleiter wird es wohl so wenig begleiten wie das Werden der Innenstadt Ost, für das Projektträger Ten Brinke jetzt den Bauantrag eingereicht hat.

Wolf will Baubürgermeister in Bietigheim-Bissingen werden. Am Dienstag fällt die Entscheidung.