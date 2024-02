Pforzheims Stürmer Stanley Ratifo zu Gast im ZDF-Sportstudio

Stanley Ratifo vom 1. CfR Pforzheim ist der einzige Oberligaspieler, der beim Africa-Cup sein Können am Ball zeigen konnte. Mit Erfolg. Den will er auch an diesem Samstag beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio.

Volksheld in Mosambik

Der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste hat Wellen bis noch Pforzheim geschlagen: Grund dafür ist Stanley Ratifo, der Mittelstürmer des 1. CfR Pforzheim, der sich mit der Nationalmannschaft von Mosambik (der Heimat seines Vaters) anschickte, für eine Überraschung zu sorgen.

Diese hat er nur knapp verpasst, doch in den Spielen gegen Ägypten (2:2), Kap Verde (0:3) und Ghana (2:2) hat er zusammen mit seinen Kameraden trotzdem für Furore gesorgt: „Wer hätte denn gedacht, dass wir Ägypten oder Ghana an den Rand einer Niederlage bringen“, so Ratifo.

Der verpasste Sieg gegen Ägypten nagt noch an dem Pforzheimer Mittelstürmer

Besonders ärgerlich war der verpasste Sieg gegen den Topfavoriten Ägypten, denn erst in der 7. Minute der Nachspielzeit traf deren Star Mohamed Salah (FC Liverpool) per Strafstoß zum Ausgleich. „Wenn wir den Vorsprung über die Zeit retten, kommen wir in die nächste Runde, da hat sich unser Verteidiger etwas ungeschickt angestellt“, war der 29-Jährige nicht unzufrieden.

Davon zehre ich mein restliches Fußballer-Leben, der Cup war ein einzigartiges Erlebnis. Stanley Ratifo

über den Africa-Cup

„Gegen solche Stars spielen zu dürfen, davon zehre ich mein restliches Fußballer-Leben, der Cup war ein einzigartiges Erlebnis, als jemand im Stadion die deutsche Fahne schwenkte, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter“, erzählt Ratifo.

Trotz des Ausscheidens sind die „Mambas“ die Könige in ihrer Heimat. „Wir haben Heldenstatus in Mosambik“, sagt der Nationalspieler. Schon das Erreichen des Afrika-Cups hat in dem ostafrikanischen Land für viel Aufsehen gesorgt, der Präsident höchstpersönlich spendierte damals den Spielern ein Grundstück.

Besonders der Hype um seine Person hat Ratifo überrascht, er war in vielen Gazetten wie Kicker oder Bildzeitung ein gern gesehener Gesprächspartner. Radio und Fernsehen taten ein Übriges, um den smarten Torjäger in den Mittelpunkt zu rücken.

Nach seiner Rückkehr war er in einem Fernsehstudio in München, zudem machten sich Ran-Sport und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) auf ins Brötzinger Tal in Pforzheim, um dort mehr über Ratifo zu erfahren. Immerhin war er der einzige Oberligaspieler, der beim Afrika-Cup sein Können zeigen durfte.

Das ZDF-Shuttle bringt Stanley Ratifo von Pforzheim ins Studio nach Mainz

Und an diesem Samstag, 3. Februar, wartet die Krönung auf ihn, wenn ihn das ZDF-Shuttle von Pforzheim in das Studio nach Mainz bringt. Dort hat er dann Gelegenheit, auf die Fragen der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu antworten und sicher auch über seinen weiteren sportlichen Werdegang zu berichten.

Die Gelegenheit will Ratifo zudem nutzen, um an der Torwand sein Können unter Beweis zu stellen. „Zwei bis dreimal möchte ich schon treffen“, schraubt er seine Erwartungen nicht ganz so hoch. Ob er den Rekord von Günter Netzer gefährden kann, der fünfmal die Kugel versenkte?

Dieser Auftritt wird ihn sicherlich noch populärer machen und möglicherweise Angebote nach sich ziehen. Hier hält er sich noch bedeckt, sein Vertrag beim 1. CfR läuft bis zum 30. Juni. Am 8. Februar geht es mit der Mannschaft und dem neuen Trainerstab zuerst in Trainingslager nach Antalya (Türkei). „Danach wissen wir vielleicht mehr.“