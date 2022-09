Fabergé-Schmuck

Pforzheimer Architekt erzählt in Buch von seiner berühmten Schmuckfamilie

Philipp Mohr ist Architekt und Künstler. Seine Wurzeln liegen in Pforzheim, wo sein Bruder die Schmuckmanufaktur Victor Mayer in vierter Generation führt. In einem Buch blickt er auf die Geschichte der Architektur und seine Familiengeschichte zurück.