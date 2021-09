Emma-Jaeger-Straße gesperrt

Polizei-Einsatz in Pforzheim: Tote Frau in der Enz entdeckt

Polizeieinsatz am Enzufer in Pforzheim: Hinter der Inselgrundschule an der Emma-Jaeger-Straße ist am Montag der Leichnam einer Frau entdeckt worden. Die Polizei hat den Bereich gesperrt.