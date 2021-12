Polizei hält betrunkenen E-Scooter-Fahrer in Pforzheim an

Ein 21-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen alkoholisiert mit einem E-Scooter in Pforzheim unterwegs gewesen und wurde von der Polizei kontrolliert.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, haben Polizeibeamte den 22-Jährigen am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr in der Pforzheimer Kaulbachstraße angetroffen. Als der junge Mann den Streifenwagen erkannte, ließ er den E-Scooter stehen und flüchtete zu Fuß in ein nahegelgenes Feld. Die Polizeibeamten konnten ihn einholen und nahmen den 22-jährigen Mann vorläufig fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,86 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige, sowie einer Meldung an die Führerscheinstelle rechnen.