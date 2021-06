Aufmerksame Zeugen

Polizei in Pforzheim fasst mutmaßlichen Dieb von Elektro-Roller

Die Polizei in Pforzheim hat am Mittwochmorgen den Dieb eines Elektro-Rolles gefasst. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 32-Jährige sich an dem Gefährt zu schaffen machte und informierte die Beamten.