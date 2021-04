Polizei Pforzheim nimmt flüchtigen Räuber bei Verkehrskontrolle fest

Die Polizei in Pforzheim hat einen 35 Jahre alten Mann aus Ungarn festgenommen, der wegen mehrerer Überfälle gesucht wird. Laut Angaben überfiel der Täter vor allem ältere Menschen.

Die Polizei in Pforzheim hat einen Mann festgenommen, der seit Ende März auf der internationalen Fahndungsliste stand. Laut Pressemitteilung der Beamten hatte der 35-Jährige zuvor in Ungarn mehrmals ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen überfallen.

So wird der Mann unter anderem verdächtigt, im Jahr 2020 in Budapest einen blinden Mann überfallen zu haben. Dabei entwendete er zusätzlich den Schlüssel seines Opfers und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung des Mannes.

Über Familienmitglieder des 35-Jährigen, die im Großraum Stuttgart leben, konnte die Zielfahndung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg den gewalttätigen und mutmaßlich bewaffneten Mann lokalisieren. Während Spezialkräfte den Zugriff vorbereiteten, geriet der Gesuchte in Pforzheim jedoch in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten nahmen den Mann daher umgehend fest.

Auslieferung nach Ungarn

Der 35-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Seine Auslieferung nach Ungarn bereitet die Polizei in Pforzheim aktuell vor. Laut ungarischen Behörden erwartet den 35-Jährigen für die ihm zur Last gelegten Taten eine Haftstrafe von mindestens zehn Jahren.