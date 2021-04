Polizei Pforzheim überwacht über 1.700 Fahrzeuge bei Speedmarathon

Die Polizei in Pforzheim hat im Rahmen des Speedmarathons am Mittwoch die Geschwindigkeit von insgesamt 1786 Fahrzeuge überwacht. 149 Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat sich am Mittwoch mit mehreren Kontrollstellen am Speedmarathon beteiligt. Rund 60 Polizeibeamte kontrollierten hierzu an 23 verschiedenen Punkten im gesamten Zuständigkeitsbereich die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung

Als besonders positiv sehen die Beamten, dass die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhielten. Bei insgesamt 1786 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Polizisten 149 Verstöße fest, bei denen Fahrer mit einer Anzeige rechnen müssen. Fünf der Fahrer erwartet zudem ein Fahrverbot.

Geschwindigkeit zähle immer noch zu den Hauptunfallursachen, so das Polizeipräsidium Pforzheim. Daher wolle man auch weiterhin konsequent Geschwindigkeitskontrollen durchführen.