Polizei Pforzheim zieht betrunkene Auto- und Lastwagenfahrer aus dem Verkehr

Feierlaune: Zu Silvester hat die Polizei mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf der Autobahn war es ein betrunkener LKW-Fahrer, in der Oststadt war am Neujahrsmorgen ein betrunkener Autofahrer unterwegs.

Zu Silvester wird gefeiert - und für manche gehört da auch Alkohol dazu. Was aber nicht geht: Danach ans Lenkrad sitzen und durch die Gegend fahren.

Am frühen Silvesterabend hat die Polizei Pforzheim einen betrunkenen LKW-Fahrer auf A8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord gestoppt. Der 33-Jährige fiel gegen 18.30 Uhr wegen seiner Fahrweise auf und wurde auf einem Parkplatz kontrolliert. Dort stellten die Polizeibeamten einen Alkoholwert von 1,4 Promille fest. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten.

Ein zweiter Betrunkener ging der Polizei in Pforzheim am Neujahrsmorgen ins Netz: In der Oststadt war ein Autofahrer gegen 7.45 Uhr mit 2,3 Promille unterwegs. Der 30-Jährige wurde in der Lindenstraße gestoppt, auch sein Führerschein wurde eingezogen.