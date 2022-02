Polizei schnappt notorischen Ladendieb in Pforzheim

Er war bereits zur Festnahme ausgeschrieben, hatte Hausverbot und klaute dennoch: Die Polizei hat dem Treiben eines Ladendiebs in Pforzheim nun ein Ende gesetzt.

Die Pforzheimer Polizei hat am Samstagabend einen notorischen Ladendieb festgenommen. Nach Angaben der Polizei war der 36-Jährige gegen 21.10 Uhr in einem Supermarkt in der Straße „Am Hauptgüterbahnhof“ unterwegs.

Obwohl er dort bereits Hausverbot hatte, pöbelte er im Laden einige Kunden an und versuchte, eine Dose Tabak zu stehlen. Ein Mitarbeiter wurde auf die Situation aufmerksam, verhinderte den Diebstahl und rief die Polizei.

Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen fand die Polizei neben der Tabakdose auch noch weitere mutmaßlich gestohlenen Gegenstände aus anderen Supermärkten. Außerdem trug der Dieb ein Messer bei sich.

Wegen einer anderen Straftat war der Mann bereits zur Festnahme ausgeschrieben.