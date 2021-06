Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss in Pforzheim und Umgebung

Die Pforzheimer Polizei kontrollierte am Wochenende zahlreiche Verkehrsteilnehmer, elf von ihnen waren berauscht. Besonders der Konsum von Alkohol und Cannabis fiel den Beamten immer wieder auf.

Das Polizeirevier Pforzheim hatte am Freitag mit gezielten Verkehrskontrollen in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich begonnen. Nach eigenen Angaben war den Beamten der erste Verkehrsteilnehmer bereits am Freitagmorgen um 7.15 Uhr aufgefallen.

Ein 34-jähriger LKW-Fahrer war auf der Autobahn 8 zwischen den Auffahrten Pforzheim-West und Pforzheim-Ost in Schlangenlinien gefahren. Wie die Polizei berichtete, ergab ein Drogenvortest einen mutmaßlichen Cannabiskonsum. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ihm entzogen.

Am Abend des selben Tages, um 18.50 Uhr, hielt die Polizei einen 19-jährigen VW-Fahrer in der Wildbader Straße in Calw. Der Mann stand nach Einschätzung der Polizisten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Urintest lehnte er ihnen gegenüber ab. Der Mann musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

Am folgenden Samstag und Sonntag kontrollierte die Polizei weiter. Neun weitere Verkehrsteilnehmer standen entweder unter dem Einfluss von Alkohol Cannabis oder Kokain. Alles mussten ihr Fahrzeug stehen lassen. Gegen sie wird nun ermittelt.

Drogenkonsum im Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Pforzheim kündigte an die Kontrollen weiterhin konsequent fortführen zu wollen.