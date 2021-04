Polizei sucht nächtlichen Randalierer in Pforzheim-Hohenwart

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in Pforzheim-Hohenwart die Scheibe eines Hauses mit einer Kinderschubkarre eingeschlagen. Laut Polizeiangaben hatte der Verdächtige bereits am Tag zuvor an der Tür des Hauses geklingelt.

Die Polizei sucht einen Mann, der am frühen Dienstagmorgen in der Kastanienallee in Pforzheim-Hohenwart mehrere Blumenkübel beschädigt und eine Scheibe eingeworfen hat. Wie die Beamten mitteilen, klingelte der Mann bereits am Montag an der Tür des Hauses, und war überrascht, als ihm der Inhaber öffnete. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.

In der Nacht auf Dienstag beschädigte der Täter nun im Garten des Hauses mehrere Blumenkübel sowie Dekoration und warf gegen 2.40 Uhr mit einer Kinderschubkarre die Scheibe eines Fensters ein, wodurch die Bewohner erwachten. Als der Eigentümer den Mann vor dem Fenster bemerkte und die Polizei erwähnte, flüchtet der Täter erneut.

Bei der Zeugenaussage beschrieben die Bewohner den Tatverdächtigen als knapp 25 Jahre alt, mit heller Hautfarbe und dunkelblonden oder braunen Haaren. Am Tattag trug er offenbar eine blaue Jeans und ein blaues Oberteil. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte möglicherweise unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.