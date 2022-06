Polizei sucht Täter nach Körperverletzung auf der Pforzheimer Messe

Mehrere Personen haben sich am Freitagabend auf dem Pforzheimer Rummelplatz gestritten. Dabei kam es zu einer Rangelei, ein Mann musste sogar ins Krankenhaus.

Auf der Pforzemer Mess hat sich am späten Freitagabend ein handgreiflicher Streit entwickelt. Wie die Polizei berichtete, kam es nach ihrem Kenntnisstand in der Nähe des Karussells gegen 22.40 Uhr zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen. Drei junge Männer versuchten dann, den Streit zu schlichten.

In der Folge griffen drei der Streithähne wohl die Schlichter an und schlugen auf sie ein. Dabei verletzte sich einer der Schlichter derart dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Angreifern. Bislang weiß sie nur, dass es sich bei ihnen ebenfalls um junge Männer handeln soll. Deshalb bittet das Polizeirevier Pforzheim-Süd Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.

Schon am Montag, 13. Juni, war es auf dem Jahrmarkt zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ansonsten blieb es bei der diesjährigen Pforzeimer Mess in dieser Hinsicht laut den Veranstaltern ruhig.